Son Mühür- Uraz Kaygılaroğlu ile 2014–2019 yılları arasında evli kalan oyuncu Melis İşiten’in kızları Ada, 10 yaşına bastı. Çift, kızlarının doğum gününü sosyal medya hesaplarından yaptıkları ayrı paylaşımlarla kutladı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

“İyi ki bizim kararımızsın”

Kaygılaroğlu, Ada’nın doğduğu gün hastanede çekilen fotoğraflara yer verdiği paylaşımında duygularını şu sözlerle aktardı:



"Hayatımıza kattığın anlam bambaşka Ada hanım… Seni dünyaya getirmek en güzel kararlardan biriydi. Bugün yanında değiliz çünkü ilk kez biz olmadan, okul gezisiyle yurt dışındasın. Zaman nasıl da akıp gitmiş… Seni sevmek çok güzel; başka birinin kızı olsan kıskanırdım."

Bu sözler, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Melis İşiten’den kısa ama etkili bir mesaj

Melis İşiten ise kızı Ada’nın yeni yaşını, sosyal medya üzerinden paylaştığı “İyi ki senin annenim” notuyla kutladı. İşiten’in sade ama anlam dolu mesajı sosyal medyada beğeni topladı.