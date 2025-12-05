Son Mühür- Ünlü manken Özge Ulusoy, 2022 yılında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren babası emekli albay Haydar Ulusoyu vefatının 3. yıl dönümünde mezarı başında andı.

Haydar Ulusoy’un ölümüne neden olan araç sürücüsü, üniversite öğrencisi Elif Nasır Nalbant hakkında yürütülen süreç uzun süre kamuoyunun gündeminde kalmıştı. Nalbant, kazanın ardından ilk etapta adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İstinaf mahkemesi ‘bilinçli taksir’den ceza verdi

Yargı sürecinde dosya istinaf mahkemesine taşındı. İncelemede, sürücü Elif Nasır Nalbantın olay sırasında hız sınırını aştığı tespit edildi.

Mahkeme, bu nedenle Nalbant’ın “bilinçli taksir” kapsamında cezalandırılmasına hükmetti ve sanığa 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Cezanın kesinleşmesiyle birlikte Ulusoy ailesi açısından hukuki süreç önemli ölçüde tamamlanmış olsa da, yaşanan acının dinmediği bir kez daha ortaya kondu.

“Hiç geçmeyecek o sızı içimize yerleşeli tam 3 yıl”

Özge Ulusoy, babasının mezarı başında yaptığı duygusal paylaşımda, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Babamın vefatının 3. yıl dönümü... Bugün onu görmeye geldik. Hiç geçmeyecek o sızı içimize yerleşeli tam 3 yıl geçmiş. Mekanın cennet olsun babam. Bunu gören herkes onun için dua eder mi? Allah kabul etsin."

Ulusoy’un bu satırları, sosyal medyada takipçileri tarafından kısa sürede büyük etkileşim aldı. Pek çok kullanıcı, Haydar Ulusoy için dua ettiğini ve aileye sabır dilediğini belirten yorumlar yaptı.

“Babamı öldürüp suçu üzerine yıkmaya çalışan sanık eğleniyor”

Özge Ulusoy, paylaşımında yalnızca babasının acısını değil, kazaya sebep olan sürücüye ilişkin tepkisini de dile getirdi.

Babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Elif Nalbantın hapisten izinle çıktığını ve eğlenmeye gittiğini söyleyen Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:

"Babamı öldürüp suçu üzerine yıkmaya çalışan ve 4 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası olan sanık ne yapıyor derseniz; eğleniyor. Nasıl mı? İzin almış... Evet yanlış duymadınız hapisten izin almış."