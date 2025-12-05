Son Mühür- Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin yer aldığı, sezona iddialı başlayan “Sakıncalı” dizisi reyting yarışında istediği sonucu elde edemedi. Proje, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle erken final kararı aldı.

Çekimlere ara verilmesi soru işaretlerini artırmıştı

Geçtiğimiz hafta dizinin çekimlerine beklenmedik bir şekilde ara verilmişti. Bu gelişme izleyiciler arasında “final mi geliyor?” tartışmalarını gündeme getirmişti.

Yapım ekibi ve kanalın, dizinin geleceğine yönelik kararı 3. bölümün reytinglerini görerek vereceği öğrenilmişti.

Reyting sonuçları kararı netleştirdi

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; bu hafta gelen reyting sonuçlarının beklentilerin altında kalmasıyla karar kesinleşti. “Sakıncalı”nın 5. bölümde final yapacağı duyuruldu. Final kararı set çalışanlarına ve oyunculara tebliğ edildi.

Güçlü kadro dikkat çekmişti

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizide Özge Özpirinçci, evlat acısıyla mücadele eden Süreyya karakterine hayat veriyordu. Salih Bademci ise yeraltı dünyasının etkili isimlerinden Çetin rolünü üstleniyordu.

İkili daha önce dijital platformda yayınlanan “İlk ve Son” dizisinde birlikte rol almış ve performansları büyük beğeni toplamıştı.

Dizi 5. bölümde ekrana veda edecek

Tüm gelişmeler sonucunda “Sakıncalı”nın yolculuğu beklenenden kısa sürdü. Dizi, toplam 5 bölümün ardından ekranlara veda ederek sezonun erken final yapan yapımları arasındaki yerini alacak.