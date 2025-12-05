Son Mühür- Bengü’nün etkinlikten paylaştığı fotoğraflara bir kalp emojisi eklemesi, takipçileri arasında büyük ilgi gördü. Sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı ve sosyal medyada geniş bir etkileşim yarattı.

Ayrılığa rağmen iletişim sürüyor

Boşanmalarına rağmen iletişimlerini koparmayan Bengü ve Selim Selimoğlu’nun, özellikle çocuklarının özel günlerinde birlikte görüntülenmesi sosyal medyada olumlu yorumlar aldı. İkilinin bu tutumu, takipçileri tarafından “örnek ebeveynlik” şeklinde değerlendirildi.

Etkinlikten sıcak görüntüler

Okuldaki etkinlik sırasında samimi bir atmosferde görüntülenen Bengü ve Selimoğlu’nun buluşması, hem hayranların hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini topladı. Fotoğraflar, ikilinin aile bağlarını korumaya devam ettiğini gösterdi.