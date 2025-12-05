Son Mühür- “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinde “Sultan” karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Veda Yurtsever, sahte oyuncu seçmeleri üzerinden para talep eden kişilere karşı vatandaşları uyardı.

"12 bin lira alınacağını öğrenince..."

Veda Yurtsever, yaptığı açıklamada bir proje için gerçekleştirildiği iddia edilen seçmelerde “kayıt ücreti” adı altında para toplandığını belirtti. Oyuncu, tesadüfen karşılaştığı sahte seçme masasında yaşadıklarını şu sözlerle paylaştı:

"Asansörden indim, karşımda bu masa… Elbette bizim diziye eleman alınacak sandım ve şirinlik yapıp, 'Bana göre rol var mı?' diye sordum.

Sadece görevli olduğunu söyleyen bu yüzden de sorduğum hiçbir soruya cevap veremeyen arkadaş beni tanımadı.

Tuhaf bulup içeri geçtim; onlarca insan gelmişti. Bu kayıtlardan 12 bin lira alınacağını öğrenince, içimde yaşayan on kaplan gücündeki Fantom dışarı çıktı."

Gerçek ajansların ücret almadığını vurguladı

Ünlü oyuncu, sahte seçmelerde para talep edilmesinin tamamen bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese bağırarak dolandırıldıklarını söyledim, zira hiçbir gerçek ajans kayıtta ücret almaz. Bunlar da kayıtta 'almıyoruz' diye kandırmışlar garibanları; seçilirlerse onlara ders verip, bu parayı hak edeceklerine inandırmışlar.

'Urfa'da çekilen bir proje' için diyorlar, 'Halef mi' diyoruz 'yok' diyorlar; o zaman 'ne' diyoruz, 'bilmiyoruz' diyorlar. İşin kötüsü, gelenlerin çoğu bizim diziye gireceğini sanıyor.

Bakın, buraya bırakıyorum: DOLANDIRILIYORSUNUZ. En fazla figüran kastı yapılır bu yöntemle; onda da ders almanıza gerek yoktur."

Dizinin seçmelerle ilgisi yok

Yurtsever, sahte seçmelerin “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisiyle hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirterek vatandaşları bir kez daha uyardı:

"En azından şu dediğime ikna olun, yapımla da konuştuk, bu oyuncu seçmelerinin Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur."