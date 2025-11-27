Son Mühür- Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Özdemir'in evliliğinin sona ermesine neden olduğu öne sürülen Elif Buse Doğan, söz konusu iddiaları geçtiğimiz haftalarda yazılı bir açıklamayla yalanlamıştı. Doğan, bu açıklamanın ardından ilk kez bir davette kameraların karşısına çıktı.

“Yoğun bir çalışma sürecindeyim”

Yeni şarkısı için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Doğan, son günlerde tempolu bir çalışma döneminden geçtiğini ifade etti. Sanatçı, projeleriyle ilgili sorulara yanıt verirken hem heyecanlı hem de motive olduğunu söyledi.

Özel hayat sorusuna net yanıt

Habertürk’ün haberine göre; Elif Buse Doğan, özel hayatına ilişkin sorular üzerine kesin konuştu. “Hayatımda kimse yok. Sevgilim olursa elinden tutup karşınıza çıkacağım” diyen Doğan, herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını tekrar vurguladı.

“Hakkımdaki iddiaları yargıya taşıyorum”

Doğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Murat Özdemir ile adı anılan ilişki iddialarını reddetmiş ve bu iddiaları ortaya atanlar hakkında yasal süreç başlatacağını duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı, konuyu yakından takip ettiğini ve itibarının korunması için gereken tüm adımları atacağını belirtmişti.