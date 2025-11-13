Son Mühür- ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Aşk Mantık İntikam’, ‘Kusursuz Kiracı’, ‘Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’, ‘Kirli Sepeti’ ve ‘Holding’ gibi projelerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Melisa Döngel, önceki akşam Maslak’ta bir mekan çıkışı görüntülendi.

Genç oyuncu, hem sosyal medya mesajları hem de kendisine gelen teklifler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Tatlı mesajlara odaklanıyorum”

Habertürk’in haberine göre; basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melisa Döngel, sosyal medyada aldığı mesajlarla ilgili konuştu.

26 yaşındaki başarılı oyuncu, her türlü yorumla karşılaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Tatlı da tatsız da mesajlar geliyor ama ben sadece tatlı olanlarla ilgileniyorum.”

“Evlilik teklifleri o kadar çok ki saymayı bıraktım”

Döngel, gelen mesajların içeriğine ilişkin soruya ise gülümseyerek yanıt verdi. Özellikle yoğun şekilde evlilik teklifi aldığını söyleyen ünlü oyuncu, bu durumu şu sözlerle anlattı: “Artık saymayı bıraktım, çok fazla teklif alıyorum.”