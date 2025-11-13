Son Mühür- Eşi Emre Yetkin ile birlikte yeni filmi Yan Yana’nın galasına katılan Burcu Biricik, kırmızı halıda basınla sohbet ettiği sırada hiç beklemediği bir soruyla karşılaştı.

Bir muhabirin, “Muazzez Hanım'ı da kaybettik, neler söylemek istersiniz?” sorusunu yöneltmesiyle ünlü oyuncunun yüz ifadesi bir anda değişti. O anlar kameralara da yansıdı.

“Hasta olduğundan bile haberim yoktu”

Soru karşısında birkaç saniye ne söyleyeceğini bilemeyen Biricik, şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncu üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

“Hiç haberim yoktu. Hasta olduğundan bile haberim yoktu. Çok üzüldüm. Çok değerli bir sanatçıydı bizim için. Başımız sağ olsun.”

Muazzez Abacı doğum gününde hayatını kaybetti

Türk müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı, geçtiğimiz ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmuş ve stent tedavisi görmüştü.

Abacı, dün 78’inci yaş gününde yaşamını yitirdi. Sanat dünyasını yasa boğan acı haberi, menajeri Taner Budak sosyal medya hesabından duyurdu.

“Her zaman sevgiyle hatırlanacak”

Taner Budak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak.”