Son Mühür/ Beste Temel- Kanal 7’de yayınlanmaya başlayan ve Mardin’de çekimleri süren Zerhun dizisinde beklenmedik bir kriz yaşandı.

Dizinin başrol oyuncusu Tolga Yüce, yapım sürecinde maruz kaldığını öne sürdüğü şiddet ve tehdit nedeniyle projeden ayrıldığını duyurdu.

Yüce: “Bu koşullarda çalışmam mümkün değildi”

“Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk”, “Kafes”, “Canavar Gibi”, “Tut”, “Yüreğimden Anne”, “1 Kezban 1 Mahmut: Adana Yollarında” gibi yapımlarla tanınan Tolga Yüce, sosyal medya hesabından detaylı bir metin paylaştı.

Oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kanal 7'de yayınlanan Zerhun dizisinin yapım sürecinde, yapımcılar tarafından şahsıma yöneltilen şiddet, tehdit ve silahla korkutma girişimleri nedeniyle projeden ayrılma kararı aldım. Bu koşullar altında çalışmayı sürdürmem mümkün değildi. Kararı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.”

Yapım tarafından açıklama gelmedi

Tolga Yüce’nin iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Oyuncunun, açıklamasında Kanal 7 ile birlikte bazı resmi hesapları etiketlemesi ise dikkat çekti. Söz konusu iddialara ilişkin yapımcı taraftan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.