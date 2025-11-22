Son Mühür/ Beste Temel- “Kızılcık Şerbeti” setindeki gerginliklere bir yenisi daha eklendi. Diziden ayrılan Sıla Türkoğlu’nun kendisini sosyal medyada takipten çıkmasıyla gündeme gelen Doğukan Güngör, 21 Kasım’da yayınlanan bölümün ardından bu kez farklı bir hamlesiyle dikkat çekti.

Takibi bıraktı

Oyuncu, dizinin resmi Instagram hesabını takip etmeyi bıraktı. Takip hamlesinin sosyal medyada hızla yayılmasıyla “Doğukan Güngör diziden ayrılıyor mu?” sorusu yeniden gündeme taşındı. Ünlü oyuncu, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken belirsizlik sürüyor.

Jenerik tartışması: İsim sırası krizi mi?

Bazı izleyiciler, Güngör’ün bu davranışının arkasında yeni jenerikte isminin Seray Kaya’dan sonra yazılması nedeniyle oluşan bir memnuniyetsizlik olabileceğini iddia etti. Jenerikteki değişikliğin oyuncuyu rahatsız ettiği öne sürülüyor.

Sıla Türkoğlu gerilimi hala gündemde

Daha önce diziden ayrılan Sıla Türkoğlu’nun Doğukan Güngör’ü takipten çıkması, ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği iddialarını doğurmuştu. Son yaşanan bu gelişme, set arkasındaki tansiyonun hala düşmediğini gösteriyor.

Yapım ekibinden açıklama yok

Tüm iddialar ve sosyal medya tartışmaları sürerken, ne Doğukan Güngör’den ne de dizinin yapım ekibinden resmi bir açıklama geldi. İzleyiciler, gelecek bölümlerde bu gerilimin nereye evrileceğini merak ediyor.