Son Mühür- Bir dönemin unutulmaz dizisi “Çiçek Taksi” ile hafızalara kazınan “Niyazi” karakteri ve son olarak “İnci Taneleri” dizisindeki “Laz Şükrü” rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Gafur Uzuner, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, ilk kez Şile’deki ormanlık alanda yer alan evini sevenleriyle paylaştı.

25 yıldır doğayla iç içe bir yaşam

Uzuner’in yaklaşık 25 yıldır doğayla baş başa yaşadığı bu özel evi, dört oda bir salondan oluşuyor. Tamamen ahşap dokunun hakim olduğu ev, Anadolu ve Osmanlı mimarisini andıran dekorasyonuyla dikkat çekiyor.

Eski köy evlerini hatırlatıyor

Salonda, ahşap gövdesi olan sedir tipi oturma grupları, krem rengi minderlerle birlikte nostaljik bir hava yaratıyor.

Duvarları süsleyen tablolar, evin otantik ruhunu pekiştiriyor. Ahşap kirişlerle desteklenen tavan, taş kaplama şömine ve duvar süslemeleriyle mekan adeta eski köy evlerini hatırlatıyor.

Şömine ve rustik dokunuşlar

Evdeki en dikkat çekici köşelerden biri, iri taşlarla çevrili şömine. Şöminenin yanında yer alan bakır aksesuarlar ve yer minderleri, sıcak ve samimi bir ortam oluşturuyor. Bu detaylar, evin dekorasyonuna rustik bir karakter kazandırıyor.

Kariyerini yansıtan merdivenler

Dağ evinin yatak odasına çıkan ahşap merdivenlerin duvarları, Uzuner’in sanat hayatı ve özel yaşamına ait fotoğraflarla süslenmiş durumda. Bu bölüm, evin en kişisel ve özel alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Köy evi havasında modern mutfak

Mutfağında da ahşap mobilyaların sıcaklığı ön planda. Uzuner’in mutfağı, köy evi atmosferini modern dokunuşlarla harmanlıyor. Böylece hem nostaljik hem de kullanışlı bir alan ortaya çıkıyor.

Cennet bahçe

Gafur Uzuner’in evini çevreleyen geniş bahçe ise adeta bir doğa cenneti. Meyve ağaçları, hamak, süs havuzu ve özenle yerleştirilmiş heykellerle bezenen bahçe, huzurlu ve estetik bir yaşam alanı sunuyor.