Son Mühür- Habertürk yazarı Mehmet Çalışkan’ın aktardığına göre, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan "yakınlık koordinatörlüğü” uygulaması Türkiye’de de kullanılmaya başlandı. ABD’de eğitim alan ve uzun süredir bu alanda görev yapan Ece Türkmut Dere, yakınlaşma sahnelerinin yer aldığı yapımlarda koordinatör olarak çalışmaya başladı.

Yapımcı, yönetmen ve oyuncular memnun

Yakınlık koordinatörlüğü sayesinde yapımcılar, olası anlaşmazlıkların hızlıca çözülmesiyle setlerde zaman kaybı yaşamıyor. Yönetmenler, oyuncunun istemediği bir sahneyi farklı yöntemlerle çözüme kavuşturabiliyor. Oyuncular ise kendilerini rahatsız edecek sahneleri oynamak zorunda kalmıyor. Bu sistem, yalnızca öpüşme ve sevişme sahnelerinde değil, fiziksel temas gerektiren tüm çekimlerde devreye giriyor.

Beren Saat örneği

Yakınlık koordinatörlüğünün önemini ortaya koyan örneklerden biri, oyuncu Beren Saat’in yıllar önce yaşadığı olay. 2010 yılında çekilen “Gecenin Kanatları” filminde rol alan Saat, istemediği görüntülerin kaydedildiğini belirterek yapımcıyla mahkemelik olmuştu.

“Tuzağa düşürüldüm” demişti

Beren Saat, davada şu ifadeleri kullanmıştı:



“Tam olarak tuzağa düşürüldüm. Bu sahne için bana, başrol erkek oyuncuyla bir yakınlaşma sahnesi çekilecek, belden yukarısı çıplak olacak ama sadece sırtını çekeceğiz denmişti. Meğer yan tarafa ayna koymuşlar. Rol heyecanıyla fark edemedim. Hiç istemediğim görüntüleri kaydetmişler. Bunların kullanılmasına izin vermemiştim.”

Oyuncular için güvenli alan

Yeni uygulamanın devreye girmesiyle birlikte, oyuncuların setlerde benzer tatsız sürprizlerle karşılaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yakınlık koordinatörleri, tüm tarafların sahnelerde güvenli ve huzurlu hissetmesini sağlayarak dizi ve film setlerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.