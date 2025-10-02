Son Mühür- "Doktorlar" dizisindeki Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile olan 14 yıllık evliliğini resmen sonlandırdı. Ünlü isim, boşanmanın ardından telefon numarasını ve evini değiştirerek yeni bir hayata adım attı.

Boşanma sonrası zor günler

Ergene, ayrılığın ardından yakın çevresinden gelen ısrarlı sorular karşısında zor anlar yaşadı. “Neden boşandın?”, “Şimdi ne yapacaksın?” gibi sorularla sürekli karşılaşan oyuncu, bu baskıya daha fazla dayanamayarak radikal kararlar aldı. Telefon numarasını değiştiren Ergene, aynı zamanda yeni bir eve taşınarak hayatında temiz bir sayfa açtı.

Eski numarası Petshop sahibinin başına bela oldu

Sabah’ın haberine göre; Ergene’nin eski hattını alan bir petshop sahibi, beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kaldı. Dükkan telefonu gün boyu “Yasemin Ergene’yi arıyorum” diyen kişilerle çalmaya başladı.

“Lütfen aramayın”

Yaşadığı durumdan bunalan petshop sahibi, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı: “Bu numara artık bizim dükkana ait. Yasemin Ergene ile hiçbir bağlantısı yok. Lütfen aramayı bırakın!” Bu çağrıya rağmen hattın zaman zaman hala Yasemin Ergene için arandığı öğrenildi.