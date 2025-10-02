Son Mühür- Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, 248 gündür tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Mahkemeden adli kontrol kararı

Dün görülen duruşmada mahkeme heyeti, Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Böylece Barım, ikinci kez hakim karşısına çıktığı davada cezaevinden çıkarak evine döndü. Duruşma ise 11 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Evinde fenalaştı

Sözcü'nün haberine göre;Tahliyesinin ardından evine geçen Ayşe Barım, kısa süre sonra fenalaşarak bayıldı. Baygınlık geçiren Barım, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

