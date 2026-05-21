Son Mühür/ Osman Günden- Torbalı, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir tiyatro gecesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türk tiyatrosunun ve ekranların usta isimleri Melek Baykal ile Mehmet Atay, "Konken Partisi" adlı oyunla Torbalılı sanatseverlerin karşısına çıkacak. İlçeyi kültürün merkezine yerleştirmeyi hedefleyen organizasyonun arkasında ise tanıdık bir isim var: Eğitimci Burak Akkol.

Daha önce de birçok ses getiren organizasyonu ilçeye taşıyan Akkol, bu kez çıtayı bir hayli yukarı çıkardı. Pulitzer ödüllü bu ünlü komedi, tiyatroseverlere kahkaha dolu bir pazar akşamı vadediyor.

7 Haziran’da Ticaret Odası’nda perde açılıyor

Takvimlerinizi şimdiden ayarlayın. Büyük buluşma, 7 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Torbalı Ticaret Odası Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Şehirdeki kültürel boşluğu doldurmak için kolları sıvayan Burak Akkol, sanatın birleştirici gücüne inanıyor. Torbalı halkının bu tarz nitelikli etkinliklere aç olduğunu belirten Akkol, hazırlıkları bizzat yönetiyor.

Nitelikli sanatı herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla bu özel gece için bilet satışı yapılmayacak. Geceye katılım tamamen davetiye sistemiyle sağlanacak.

"Hedefimiz İzmir'in parlayan yıldızı olmak

Etkinliğin mimarı Burak Akkol, projeye dair vizyonunu net kelimelerle özetliyor. Torbalı’yı sadece sanayisiyle değil, kültürüyle de anılan bir yer haline getirmek istediğini belirten Akkol, hedeflerini şu sözlerle aktardı:

"Güzel Torbalı’mızı eğitimde olduğu kadar kültür ve sanatta da İzmir’in parlayan yıldızı ve marka ilçesi haline getirmek istiyoruz. Bunun için durmaksızın projeler üretiyoruz. 'Konken Partisi' gibi dünyaca kabul görmüş, ödüllü eserleri hemşehrilerimizle buluşturmanın gururu tarif edilemez. İlçemizin sosyal hayatına dokunmaya devam edeceğiz."

Kadroya yerel güç birliği

Organizasyonun hayata geçmesi isse yerel dinamiklerin desteğiyle mümkün oldu. Akkol, Torbalı’da sanatın yeşermesi için taşın altına elini koyan tüm kurumlara özel olarak teşekkür etti.

Bölgedeki iş dünyasının sanata sahip çıkmasından mutluluk duyduğunu belirten Akkol; Altekma, Les Bungalows, Prodiş, Beauty Works, Torbalı Doğa Koleji, Ay Yapı, Alsancak Unlu Mamulleri, Sedat İlgi Petrol, Deniz Akademi ve Mersinli Ciğerci Amca’ya katkılarından dolayı minnettar olduğunu vurguladı.

