Türkiye genelinde son dönemin en büyük yasa dışı bahis operasyonlarından biri olarak değerlendirilen operasyona İzmir'de dahil oldu. Tam 17 ili kapsayan operasyonun merkezi Batman'dı. Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yönelik düzenlenen bu büyük operasyonda 122 şüpheliden 87'si tutuklandı.

9 milyar 300 milyonluk işlem hacmi!

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen suç gelirlerinin banka hesapları aracılığıyla kripto para hesaplarına aktarılarak aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 9 milyar 300 milyon liralık işlem yapıldığı ortaya kondu.

143 şüpheliye işlem!

Soruşturma için tam 143 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bulunan deliller neticesinde 18 Mayıs'ta Batman merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon öylesine büyüktü ki 200 ekip ve 700 personel katıldı. Operasyonda 122 şüpheliden 87’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 34 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü ve bugün mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.