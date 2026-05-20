Son Mühür- İzmir'in önemli sanayi bölgelerinden Torbalı ilçesinde borçlarından dolayı hacizlik olan bir yatak ve mobilya fabrikasının tüm varlıkları icradan satışa çıkarıldı. Torbalı İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, yaklaşık 20 Milyon TL değerindeki taşınır mal açık artırmayla satılacak.

Dev üretim tesisi satış listesi!

İlana göre üretim tesisi Torbalı'nın Yazıbaşı Mahallesi, Orhan Alp Yörük Caddesi üzerinde yer alıyor. Bir fabrika icra radarında olması tekstil ve mobilya sektöründe hazır düzen kurmak isteyenler için milyonluk fırsatları beraberinde getirdi. Satış listesinde öne çıkan dev bütçeli kalemler ise dudak uçuklattı.

Milyonluk hammadde stoku!

Sadece yatak üretiminde kullanılan keçe stoku 5,3 Milyon TL değerindeyken; baza kaplama kumaşları 1,6 Milyon TL, suni deriler ise 1,1 Milyon TL muhammen bedelle listelendi.

Sanayi tipi makineler de satılacak!

Fabrikada bulunan Topcut Bullmer marka CNC kumaş kesim makinesi 3 milyon 250 bin TL, IECHO kumaş kesim makinesi 1 milyon 450 bin TL ve Panel Ebatlama makinesi 1 milyon 200 bin TL bedelle yeni sahibini arayacak. Listede tonlarca hammaddenin yanı sıra, fabrikada üretilmiş yüzlerce hazır yatak, baza, baza başlığı, onlarca sanayi tipi dikiş makinesi, ofis mobilyaları ve fabrikaya montajlı lüks klimalar da yer alıyor.