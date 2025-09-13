Son Mühür- Ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Santırcıoğlu’nun, sinema tarihinin isimlerinden Yılmaz Güney hakkında kullandığı ifadeler tartışma yarattı.

Güney’e yönelik sert eleştiriler

Santırcıoğlu, paylaşımında Yılmaz Güney’i “katil” ve “kadın düşmanı” olarak nitelendirerek, takipçilerini şaşırttı. Oyuncu, sözlerinde, “İkiyüzlü ahlak anlayışınızdan bıktık. Yılmaz Güney bir katildir. Ben katil ve kadın düşmanı olmasına rağmen seviyorum deyin bari” ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada tepki çekti

Ünlü oyuncunun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bir kısım kullanıcı, hayatını kaybetmiş ve kendini savunma imkanı olmayan bir isim hakkında böyle yorum yapılmasını doğru bulmadıklarını ifade etti. Diğer bir grup ise paylaşıma destek de bulundu, 'olması gereken duruş budur' dedi.

Gündemdeki tartışma sürüyor

Elveda Rumeli, Yalı Çapkını ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarla tanınan Santırcıoğlu’nun sözleri, sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu ve tartışmalar devam ediyor.