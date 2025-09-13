Son Mühür/Merve Turan- Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonuyla ekranlara hızlı bir dönüş yaptı. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, Faruk Turgut’un yapımcılığını yürüttüğü dizinin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör yer alıyor. Yeni sezonun ilk bölümü, sürpriz gelişmelerle izleyicilerin ilgisini topladı.

Yasak aşk ortaya çıktı

Son bölümde, Sıla Türkoğlu’nun canlandırdığı Doğa ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in hayat verdiği Firaz karakterlerinin gizli ilişkisi ön plana çıktı. Nursema’nın kocası Firaz ile Fatih’in eşi Doğa arasındaki bu yasak aşk, 104. bölüme damgasını vurdu.

Final sahnesi sosyal medyayı salladı

Bölümün finalinde yer alan mesajlaşma sahnesi, karakterler arasındaki ilişkinin gün yüzüne çıkmasına yol açtı. Sosyal medyada yüzlerce izleyici, sahneye ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bazı kullanıcılar, “Reyting uğruna böyle bir senaryo yazılmasına gerek yoktu” ifadelerini kullanırken, bir diğer izleyici, “Bu ilişki dizinin tüm dengesini bozdu, artık izlemem” şeklinde tepkisini dile getirdi. Bir başka yorum ise, “İlk defa bir bölümde bu kadar hayal kırıklığı yaşadım” sözleriyle senaryoyu eleştirdi.

Reyting rekortmeni dizi, tartışmalarla gündemde

Kızılcık Şerbeti, izleyici kitlesini ekrana kilitlemeyi sürdürürken, yeni sezonun tartışmalı sahneleri sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor. Dizinin dördüncü sezonunun, izleyiciler tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.