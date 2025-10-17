Türk müziğinin efsane ismi, MFÖ grubunun unutulmaz üyesi Özkan Uğur’un vefatının ardından iki yıl geçti. 8 Temmuz 2023’te hayata veda eden usta müzisyen, doğum gününde sanat dünyası ve sevenleri tarafından sevgiyle anıldı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yakın dostu Uğur’un 72’nci doğum gününde yaptığı paylaşım ile duygulandırdı.

“Her zaman her yerde sevenler burada”

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabında Özkan Uğur’un Erşan Kuneri setinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına ise şu notu düştü:

“Bugün Özkan ağabeyimizin doğum günü... Her zaman her yerde sevenler burada, sevilenler burada.”

Yılmaz’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri “Sanki hâlâ aramızda”, “Çok sevdik, çok seveceğiz” gibi duygusal yorumlar yaptı.

Özkan Uğur’un müzik mirası

MFÖ grubunun bir parçası olarak Türk pop ve rock müziğine damga vuran Özkan Uğur, “Ele Güne Karşı”, “Ali Desidero”, “Güllerin İçinden” ve “Peki Peki Anladık” gibi unutulmaz eserlere imza attı. Gerek sahne enerjisi, gerekse samimiyetiyle milyonların gönlünde yer edinen sanatçı, müzikle dolu hayatında hem güldürdü hem de duygulandırdı.

Hastalıkla uzun yıllar mücadele etti

2013 yılında lenf kanseri teşhisi konulan Özkan Uğur, üç kez kanseri yenmeyi başarmıştı. Ancak hastalık yeniden nüksedince tedavi süreci ağırlaştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören sanatçı, 2023 yılında yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti. 8 Temmuz 2023’te hayatını kaybeden Uğur’un vefatı, Türkiye genelinde büyük bir üzüntüye neden olmuştu.

“Milyonların kalbinde yaşıyor”

Sanat dünyasının sevilen isimleri, Özkan Uğur’u her yıl doğum gününde anmaya devam ediyor. Uğur’un müziği, enerjisi ve dostlukları hâlâ birçok kişiye ilham veriyor. Cem Yılmaz’ın paylaşımı ise hem sevenleri hem de sanat camiasını bir kez daha aynı duyguda buluşturdu: Özkan Uğur hâlâ kalplerde yaşıyor.