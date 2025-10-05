Son Mühür- Başarılı oyunculuk kariyeriyle tanınan Özgü Kaya, özel hayatı kadar profesyonel başarılarıyla da dikkat çekiyor.

“Üç Kız Kardeş”, “Kimse Bilmez”, “Adı Efsane” ve “Mehmetçik Kutulamare” gibi sevilen yapımlarda rol alan Kaya, bu kez moda dünyasındaki önemli bir organizasyonla gündemde.

Yeni aşkıyla mutluluk dolu günler

Haziran ayında şarkıcı Murat Dalkılıç ile yeni bir aşka yelken açan Özgü Kaya, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de çift geçtiğimiz ay ilk kez el ele görüntülenmişti. Dalkılıç ile aşkını doludizgin sürdüren ünlü oyuncu, özel hayatındaki mutluluğu iş temposuna da yansıtıyor.

“Türkiye’yi temsil edeceğim”

Habertürk’ün haberine göre; güzel oyuncu geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaya, dünyaca ünlü Victoria’s Secret defilesinde Türkiye’yi temsil edeceğini duyurarak heyecanını şu sözlerle paylaştı:

“Victoria's Secret defilesinde Türkiye'yi temsil edeceğim. O yüzden biraz heyecanlıyım. Türk oyuncular sık sık yurt dışında davet ediliyor, bu çok gurur verici bir şey. Bir yandan da Ayvalık ve İstanbul arasında mekik dokuyorum.”

Yeni proje hazırlığında

Oyuncu, Ayvalık’ta çekimleri süren yeni projesi için sık sık şehir değiştirdiğini söyledi. Kariyerine yeni bir enerjiyle devam eden Kaya, uluslararası davetlerin Türk oyuncular için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

“Murat beni yalnız bırakmıyor”

Yaklaşık beş aydır birlikte olduğu Murat Dalkılıç’ın desteğinden de bahseden oyuncu, “Ben defile için gideceğimden dolayı o gelemeyecek.

Ama Ayvalık’a gidip gelirken bana eşlik ediyor, sağ olsun yalnız bırakmıyor. Her şey yolunda” ifadelerini kullandı.