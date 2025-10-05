Son Mühür- Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler’in sevgilisi Duru Nayman, spor dünyasındaki başarısını akademik alana taşıdı.

Başarılı basketbolcu Nayman, son dönemin popüler alanı spor yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimine başladı.

Spor kariyerinden akademiye

Basketbol kariyeriyle tanınan Duru Nayman, sporun farklı alanlarında kendini geliştirmeye devam ediyor. ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi öğrencisi olan Nayman, artık spor yönetimi ve hukuku üzerine uzmanlaşmak için yüksek lisans yapıyor.

Barcelona ile akademik işbirliği

Sabah gazetesinin haberine göre; Duru Nayman’ın eğitim aldığı üniversite, dünyaca ünlü futbol kulübü Barcelona’ya bağlı Barça Innovation Hub ile iş birliği yapıyor.

Bu kapsamda, “Spor Yönetimi ve Hukuk Becerileri” yüksek lisans programına kabul edilen Nayman, hem sporun saha dışı dinamiklerini hem de hukuki yönlerini öğreniyor.

“Spor her zaman tutkumdu”

Eğitim kararıyla ilgili konuşan Nayman, spor sevgisini şu sözlerle anlattı: “Spor her zaman tutkumdu. Bu çift programı seçmek hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri.”

Bu sözleriyle genç sporcu, kariyerini sadece sahada değil, akademik anlamda da ilerletmek istediğini ortaya koydu.