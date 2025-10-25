Son Mühür- "Güneşi Beklerken", "Aşk Laftan Anlamaz", "Serçe Saray", "Uyanış: Büyük Selçuklu" ve "Kör Nokta" gibi yapımlarla tanınan İsmail Ege Şaşmaz, son olarak "Onbeşliler" dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Ancak başarılı oyuncu, Tokat’ta süren çekimler sırasında yaşadığı kaza sonucu yaralandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; olay sonrası hastaneye kaldırılan Şaşmaz’ın yapılan kontrollerinde parmağında kırık olduğu belirlendi.

Ameliyata alındı, iki hafta istirahat edecek

Tokat’taki ilk müdahalenin ardından İstanbul’a sevk edilen ünlü oyuncu, uzman doktorlar tarafından ameliyata alındı.

Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından başarılı geçen ameliyat sonrası Şaşmaz’a iki haftalık istirahat raporu verildi. Bu süreçte oyuncunun yanında kardeşi ve meslektaşı Aytaç Şaşmaz’ın da bulunduğu öğrenildi.

Sağlık durumu iyi, sete kısa sürede dönecek

Yapım ekibinden edinilen bilgilere göre, İsmail Ege Şaşmaz’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Oyuncunun kısa süre içinde iyileşerek setlere dönmesi bekleniyor.

Yaşanan talihsiz kaza nedeniyle Onbeşliler dizisinin çekimlerine geçici olarak ara verildi. Prodüksiyon ekibi, Şaşmaz’ın tedavi sürecinin ardından çekimlere kaldıkları yerden devam edeceklerini açıkladı.