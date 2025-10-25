Casusluk soruşturması kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alınmıştı. Ardından, TELE1 kanalına kayyım atandığı açıklanmıştı. Siyasilerden bu kararlara peş peşe itirazlar gelirken, ünlü isimler de tepkisiz kalmadı. Bir tepki de ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.

"Basın özgürlüğüne uygulanan bir tür sansürdür!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Mustafa Sandal, "Tele 1'e kayyum atanması basın özgürlüğüne uygulanan bir tür sansürdür! Kanal sahibi suçluysa ve adalet önünde hüküm giyerse elbette cezasını çeksin ama evine ekmek götüren gazetecilerin işlerinden olması, özgürce haber yapamaması ülkemizin imajı ve geleceğimiz açısından düşündürücü! Özgür basın, çağdaş toplumların aynasıdır." ifadelerini kullandı.