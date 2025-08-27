Son Mühür- Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımla yıllardır yaşadığı taciz deneyimlerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Rol aldığı yapımlardaki etkileyici performansıyla tanınan Aksoy’un samimi itirafları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınların maruz kaldığı sistematik şiddete dikkat çekti. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Çocuklukta yaşanan travmaların etkisi hala devam ediyor

Aksoy, paylaşımında çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı olayları içtenlikle anlattı. 14-15 yaşlarındayken bir akşamüstü kapkaça uğradığını belirten oyuncu, o dönemde yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle ifade etti: “Eve dönerken bir araba yavaşça yanıma yanaştı. Tacize alışkın olduğum için korkudan başımı çevirip bakamadım, sadece önüme bakarak yürümeye devam ettim. Çantamı çekip aldılar, bir süre yerde sürüklendim. O yaşa kadar o kadar çok tacizle karşılaşmıştım ki, bu olayın ardından ‘Neyse ki bu sefer amaçları bana dokunmak değildi’ diye şükrettiğimi hatırlıyorum.”

“Taciz gün geçtikçe yeni bir boyut kazandı”

Aksoy, yaşadığı tacizlerin zamanla şekil değiştirdiğini vurguladı. Sokakta yürürken tanımadığı kişilerin kendisine dokunmasının olağan bir durum haline geldiğini belirten oyuncu, genç kadınların günlük hayatta geliştirdiği savunma mekanizmalarına da değindi: “Kaldırımda karşıdan bir erkek geliyorsa yön değiştirirdik. Toplu taşımada çantayı siper edip sırtımızı bir köşeye yaslardık. Araba kullanmaya başladığımda, takip edildiğimde nasıl kurtulacağımı öğrendim. Yaşım ilerledikçe taciz şekil değiştirdi, ben de kendimi korumak için sürekli yeni stratejiler geliştirdim.”

“Kız çocuğumun böyle bir dünyada yaşamayacağını ümit ediyorum”

Paylaşımında umut dolu bir mesaj da veren Aksoy, kızı için daha güvenli bir dünya hayal ettiğini belirtti: “Bugün kızımın böyle duvarlar örerek yaşamak zorunda kalmayacağı bir dünya umuyorum. Artık konuşuyoruz, susmuyoruz, manipülasyonlara boyun eğmiyoruz. Bu hissi yaşayan her kadını şefkatle kucaklıyor, dayanışma ile güçlendiğimizi hissediyorum.” Aksoy’un cesaret verici paylaşımı, sosyal medyada büyük destek görürken, kadınların yaşadığı taciz ve şiddet olaylarına karşı farkındalığı artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.