Son Mühür- 23 yıldır oyuncu menajerliği yaptığını belirten Barım, tutukluluk süresince ciddi sağlık sorunları yaşadığını ifade etti. Mektubunda, beyninde iki stentli anevrizma bulunduğunu, ayrıca yeni bir anevrizmanın oluştuğunu ve ileri düzey kalp rahatsızlığı nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Hastane raporları sağlık sorunlarını doğruluyor

Silivri Devlet Hastanesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Damar Cerrahisi Hastanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tarafından hazırlanan raporlar, Barım’ın sağlık durumunu belgeledi. Ayrıca, 2 Temmuz 2025 tarihli Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi raporu ve 14 Ağustos 2025 tarihli Türk Tabipleri Birliği Bilim Kurulu raporu, cezaevi koşullarının Barım’ın hastalıklarını ağırlaştırdığını ortaya koydu.

“30 kilo kaybettim, 6 kez bayıldım”

Cezaevinde kaldığı süre boyunca 30 kilo kaybettiğini belirten Barım, ağır kas yıkımı yaşadığını ve eklem bağlarının zayıfladığını ifade etti. Panik atak ve kaygı bozukluğu yaşadığını aktaran Barım, son üç ayda kalp rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle altı kez bayıldığını da söyledi.

“Asılsız ithamlarla tutuklandım”

Barım, mektubunda 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olaylarıyla ilgisi olmadığını savundu. Ocak 2025’te sosyal medyada açılan hesaplar üzerinden hakkında organize bir iftira kampanyası başlatıldığını öne süren Barım, “Hiçbir suç işlemedim, masumum” ifadelerini kullandı.

“Yaşam hakkımın korunmasını istiyorum”

Barım, tutuksuz yargılanabilecekken cezaevinde tutulmaya devam ettiğini belirterek yaşam hakkının korunmasını istedi. Tedavisinin ileri teknolojiye sahip merkezlerde yapılması gerektiğini vurgulayan Barım, “Eğer cezaevinde hayatımı kaybedersem bunun sorumluluğu kimde olacak?” sözleriyle çağrısını kamuoyuna iletti.