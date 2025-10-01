Son Mühür- “Aşk-ı Memnu”, “Bizim Hikaye” ve “Pera Palas’ta Gece Yarısı” dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hazal Kaya, ünlü şarkıcı Edis’in sahnesinde seyirciler arasındaydı. Ünlü oyuncunun Harbiye’deki varlığı dikkat çekerken, yakın arkadaşına desteği de sosyal medyada paylaşıldı.

Sarı Saçları ve zayıflığıyla gündemde

Bir süredir imaj değişikliği yapan Kaya, saçlarını sarıya boyatarak yeni görünümüyle hayranlarının karşısına çıktı. Aynı zamanda sıkı bir diyet ve spor programına başlayan oyuncunun gözle görülür şekilde kilo verdiği fark edildi. Sosyal medya kullanıcıları, Kaya’nın son halini yorum yağmuruna tuttu.

Daha önce yüzündeki değişim konuşulmuştu

Hazal Kaya geçtiğimiz aylarda yüzündeki değişimle de gündeme gelmişti. Takipçileri, ünlü oyuncunun estetik veya dolgu gibi uygulamalar yaptırmış olabileceğini öne sürmüştü. Son görüntüsüyle bu yorumlar yeniden gündeme taşındı.

Sosyal medyada yorum yağdı

Konserden paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kaya’nın zayıflığı bazı kullanıcılar tarafından beğeni toplarken, bazıları da aşırı kilo kaybına dikkat çekti. Oyuncunun yeni tarzı, özellikle hayranları arasında en çok tartışılan konulardan biri oldu.