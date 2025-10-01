Son Mühür- "Sakla Beni", "Aynen Aynen" , "Üç Kuruş" , "Pis Yedili" ve "Aktris" gibi yapımlarda canlandırdığı karakterler ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, ailesinden peş peşe gelen kayıplarla sarsıldı.

Geçtiğimiz haziran ayında büyükbabası Metin Kaygılaroğlu’nu toprağa veren oyuncu, bu kez babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu’nun vefatıyla yıkıldı.

Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Ünlü oyuncu, babaannesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Kaygılaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Biriciğim babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir. Cenazesi, yarın (1 Ekim) ikindi vakti Balıkesir Paşa Camii’nden kılınacak namaz ile Başçeşme Mezarlığı’na defnedilecektir.”

Sevenlerinden destek mesajları

Oyuncunun paylaşımının ardından çok sayıda ünlü isim ve hayranı başsağlığı mesajları gönderdi. Kaygılaroğlu’nun yaşadığı acıya ortak olan takipçileri, ünlü oyuncuya sabır dileklerinde bulundu.