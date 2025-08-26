Ünlü oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden üniversiteli olduğunu duyurdu. Yaklaşık iki yıl boyunca tatil yapmadan sınava hazırlanan Borak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda istediği üniversiteye yerleştiğini açıkladı.

“Ben de kazananlar arasındayım”

Başarısını takipçileriyle paylaşan Borak, “Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Tatilsiz geçen hazırlık süreci

Borak, sınav sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Yaklaşık iki sene tatilsiz çalışmıştım. Bu yaz tatilinin ilk günlerinde çekilen fotoğrafla bu haberi paylaşmak istedim. O dönem sürekli ‘Üniversite sınavı ne olacak acaba?’ diye düşünüyordum. İyisiyle kötüsüyle geçen iki kış ve bir yaz boyunca yaşadıklarım aklımdaydı.”

“Yeniden öğrenci olmanın heyecanı içindeyim”

Duygularını aktaran Borak, “Bugün düşüncelerimden biri aydınlığa kavuştu. Tercihler açıklandı ve yeniden öğrenci olacak olmanın heyecanı sardı. Birçok arkadaşımı, kardeşimi kutluyorum. Yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada büyük ilgi

Borak’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Hayranları ve meslektaşları, ünlü oyuncuyu tebrik ederek yeni eğitim hayatında başarı dileklerinde bulundu.