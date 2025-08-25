“Ego”, “Çarpışma” ve “Kara Sevda” gibi dizilerdeki performansıyla tanınan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Mayıs 2024’te futbolcu Yusuf Yazıcı ile sürpriz bir nikah yapmıştı. Ünlü çift, evliliklerinden aylar sonra 29 Ocak 2025’te ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Çiftin oğullarının adı Mylan oldu.

İlk kez anne oldu

34 yaşındaki Pamuk, annelik heyecanını ve deneyimlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kendisine yöneltilen “Anneliğin en zor ve güzel yanları neler?” sorusunu içtenlikle yanıtladı.

“Uykusuz geceler ve endişeler”

Pamuk, anneliğin zorluklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Anne olmayı seviyorum. Çok zordu… Uykusuz geceler, başlangıçtaki hormonlar. Annem dışında hiçbir yardım almadım. Bu yüzden her şeyi anlamaya çalışmak, sürekli endişelenmek arasında bir rutin oluşturmaya çalışmak gerçekten zordu.”

“Her şey soluyor, saf sevgi kalıyor”

Ünlü oyuncu, tüm zorlukların bebeğine bakınca unutulduğunu ifade ederek, “Ama sonra ona bakıyorsun, her şey soluyor. Saf sevgi ve mutluluk… Şimdi büyüyor. Daha da zorlaşıyor diyorlar ama göreceğiz” sözleriyle anneliğin kendisi için nasıl özel bir yolculuk olduğunu anlattı.