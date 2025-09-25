Son Mühür- Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, 2010 yılında meslektaşı Nagehan Alçı ile evlenmiş ve bu evlilikten ikiz çocukları dünyaya gelmişti. Çift, Ekim 2023’te tek celsede boşanarak 13 yıllık birlikteliklerini noktaladı.

Sessiz sedasız evlenmişti

Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından nikahına dair kareler paylaşan Kütahyalı, töreni “aile arasında sade bir nikâh” sözleriyle duyurdu. Ünlü gazetecinin eşi Pınar Ayaz’ın pilates antrenörü olduğu öğrenildi.

Boğaz manzaralı lüks evini tanıttı

Nikâh sonrası dikkatler Kütahyalı’nın İstanbul Boğazı’na nazır lüks evine çevrildi. EnSonHaber YouTube kanalında yayınlanan görüntülerde, dubleks yapıda geniş bir yaşam alanı gözler önüne serildi.

Evinde dikkat çeken detaylar

Kütahyalı’nın evinde devasa bir kütüphanenin yanı sıra 5 banyolu yatak odası, 4 çalışma odası, 2 kış bahçesi, 1 çocuk oyun odası ve üstü kapanabilir müstakil bir havuz bulunuyor. Bu özellikleriyle ev, sosyal medyada da gündem oldu.