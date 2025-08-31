Son Mühür- Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal bir açıklama ile annesi Meltem Vural'ın vefat ettiğini duyurdu. Vural'ın, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştüğü belirtildi. Şahinkaya'nın annesine olan derin sevgisini ifade ettiği satırlar, okuyanları derinden etkiledi.

"Sensiz nasıl yapacağım"

Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ın kaybını, annesiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarının eşlik ettiği bir paylaşımla kamuoyuna bildirdi. Paylaşımında, "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik" ifadelerine yer veren Şahinkaya'nın duygusal sözleri dikkat çekti.

Oyuncu, annesini "neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim" olarak tanımlarken, "Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim" diyerek duyduğu büyük acıyı ve bağlılığı dile getirdi. Bu samimi paylaşım, hem sevenleri hem de sanat camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Nilperi Şahinkaya kimdir?

Nilperi Şahinkaya, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 23 Şubat 1988'de Senegal'in başkenti Dakar'da doğdu. Sanat hayatına tiyatro ile başladı ve daha sonra televizyon dizilerinde rol aldı. En bilinen rolleri arasında Deniz Yıldızı, Öyle Bir Geçer Zaman ki, ve Erşan Kuneri gibi yapımlar yer alır. Oyunculuğunun yanı sıra, cesur ve özgün moda stiliyle de sık sık gündeme gelir. Çeşitli projelerde yer alarak çok yönlü bir sanatçı olduğunu kanıtlayan Şahinkaya, hem dram hem de komedi türündeki rolleri başarıyla canlandırmıştır.