Son Mühür- Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile nikah masasına oturmuş, çiftin üç çocuğu dünyaya gelmişti. 13 yıllık evlilik ocak ayında sessiz sedasız sona erdi. Boşanmanın ardından Özoğuz, Londra’ya yerleşti.

Aşk iddiaları Londra’dan başladı

Özoğuz’un Londra’da oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Hatta çiftin beraber yaşamaya karar verdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. İkili, bu söylentileri yalanlayarak yalnızca yakın arkadaş olduklarını açıkladı.

Havaalanında ve konserlerde yan yana

Özoğuz ve Abdullah, yurt içi ve yurt dışındaki Athena konserlerinde, ayrıca havaalanında sıkça yan yana görüntülendi. Buna rağmen ikili, haklarında çıkan aşk iddialarını sürekli reddetti.

Dikkat çeken buluşma

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; ikili önceki akşam Fenerbahçe’de bir restorana gitti. Kimseye yakalanmamak için alışılmışın dışında bir yöntem tercih ettiler.

Restoran otoparkına masa kurdurdular

İddialara göre Özoğuz ve Abdullah, baş başa yemek yemek için restoranın otoparkına masa kurdurdu. Her ne kadar gözlerden uzak kalmaya çalışsalar da objektiflerden kaçamadılar.