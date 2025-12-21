Son Mühür- Ekranların sevilen simalarından Hayal Köseoğlu, yeni yaşını kutladığı özel günde hayatının en unutulmaz sürprizlerinden birine imza attı. "Bahar" dizisinde hayat verdiği "Maral" karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan başarılı oyuncu, 33. yaş gününde meslektaşı ve hayat arkadaşı Nezir Çınarlı’dan evlilik teklifi aldı. Doğum günü pastasının mumlarını üflerken gelen bu romantik hamle, ünlü oyuncuyu adeta mutluluk sarhoşu yaptı. Köseoğlu, bir ömür boyu mutluluğa "evet" dediği o büyüleyici anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşarak müjdeli haberi tüm sevenlerine duyurdu.

Sosyal medyada gündem olan paylaşım: "Ay başımıza gelenler"

Sosyal medyayı aktif kullanan Hayal Köseoğlu, teklif anına dair kareleri kişisel hesabından yayınladı. Oldukça duygusal ve neşeli anların yaşandığı paylaşıma ünlü oyuncu, "Ay başımıza gelenler" şeklinde esprili ve samimi bir not düştü. Takipçileri ve sanat dünyasından pek çok dostu, kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan bu gönderinin altına tebrik mesajları yağdırdı. Çiftin birbirlerine olan aşk dolu bakışları, magazin dünyasında günün en çok konuşulan konuları arasındaki yerini aldı.

Dizi setinde filizlenen aşk nikah masasına taşınıyor

Ünlü çiftin birlikteliğinin temelleri, her ikisinin de kadrosunda yer aldığı "Hudutsuz Sevda" dizisinin setinde atılmıştı. Aynı projede kamera karşısına geçen ve mesai arkadaşlıkları zaman içerisinde derin bir gönül bağına dönüşen ikili, ilişkilerini bir süredir istikrarlı bir şekilde sürdürüyordu. İş arkadaşlığından hayat arkadaşlığına uzanan bu öykü, Nezir Çınarlı’nın doğum günü sürpriziyle resmiyet kazanma yolundaki ilk büyük adımını tamamlamış oldu.

Sette başlayan bu aşkın evlilik yolundaki seyri, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı için yeni bir dönem

Kariyerindeki başarıları kadar zarafetiyle de dikkat çeken Hayal Köseoğlu, 33. yaşına adım atarken aldığı bu kararla hayatında yeni bir sayfa açtı. Nezir Çınarlı ile uyumlu birlikteliklerini bir adım ileriye taşıma kararı alan çiftin, düğün tarihine dair planları ise şimdiden merak konusu oldu. Hem profesyonel hayatlarında hem de özel yaşamlarında mutlu bir grafik çizen oyuncu çiftin bu evlilik kararı, sanat camiasında yılın en romantik gelişmeleri arasında gösteriliyor. Hayranları, ekranların sevilen çiftinden gelecek yeni haberleri heyecanla beklemeye devam ediyor.