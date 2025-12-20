Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü, Gibi ve Yan Yana gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu ve senarist Feyyaz Yiğit, baba oldu.

Müjdeli haberi Candaş Tolga Işık duyurdu

Mutlu haberi kamuoyuyla paylaşan isim gazeteci Candaş Tolga Işık oldu. Işık, sosyal medya hesabından Feyyaz Yiğit ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak gönderisine “Baba oldu” notunu ekledi.

Sanat dünyasından tebrik mesajları

Paylaşımın ardından sanat ve medya dünyasından birçok isim Feyyaz Yiğit’e tebrik mesajları iletti. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, sosyal medyada da gündem oldu.

2018 yılında evlenmişti

Feyyaz Yiğit, 2018 yılında reklamcı Sedef İnanç ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, özel yaşamını gözlerden uzak sürdürmesiyle biliniyor.