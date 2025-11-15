Son Mühür- “Yasak Elma”, “Bizim Hikaye” ve “Üç Kuruş” dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Nesrin Cavadzade, sık sık magazin basınının ilgi odağı olan isimlerden biri. Oyuncu, bu kez sağlık kontrolü sırasında basın mensupları tarafından görüntülendi.

Akşam saatlerinde hastaneye giriş yaparken kameralara yansıyan Cavadzade’nin makyajsız ve sade görünümü dikkat çekti.

“Birazcık rahatsızlığım var”

2. Sayfa'nın haberine göre; Gazetecilerin “Geçmiş olsun, neyiniz var?” sorusunu geri çevirmeyen oyuncu, kısa bir yanıt verdi.

Cavadzade, “Birazcık rahatsızlığım var, çok sağ olun” sözleriyle sağlık durumunun ciddi olmadığını ima etti. Ünlü oyuncunun rahatsızlığıyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Başarılı kariyeriyle tanınıyor

Son dönemde özellikle “Yasak Elma” dizisinde canlandırdığı Şahika karakteriyle büyük çıkış yakalayan Cavadzade, canlandırdığı güçlü kadın karakterlerle ekranın unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Kariyerinin yanı sıra günlük hayatındaki samimi halleri de hayranları tarafından yakından takip ediliyor.