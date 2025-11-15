Son Mühür- "Kıskanmak" dizisinde Türkan karakteriyle ekranlarda olan oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz hafta sevgilisi Emre İzer’den aldığı evlilik teklifiyle gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu, önceki akşam katıldığı bir etkinlikte ilişkisine ve evlilik sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Her şey yolunda, çok güzel giden bir ilişkim var”

Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Doğandemir, ilişkisine dair mutluluğunu gizlemedi. Oyuncu, “Her şey yolunda. Çok güzel giden bir ilişkim var. Maşallah diyelim” diyerek duygularını paylaştı.

Evlilik tarihi için ilk ipucu: “Seneye, havalar güzelleşince”

Evlilik tarihi sorulduğunda ise net bir takvim açıklamayan Doğandemir, sürecin bahar aylarına işaret ettiğini belirtti: “İnşallah seneye, havalar güzelleşince bakacağız.”

“Teklif çok sade ve çok duygusal bir an oldu”

Evlilik teklifine dair hislerini de anlatan güzel oyuncu, o anı şu sözlerle ifade etti: “Çok duygulandım. Çok sade, kendi aramızda bir an yaşadık.” Doğandemir, düğün planının da aynı sadelikte olacağını belirterek, “Düğün de öyle olacak” dedi.

Emre İzer’in geçmişi yeniden gündemde

Hande Doğandemir ile evlilik hazırlığı yapan Emre İzer, daha önce oyuncu Şebnem Bozoklu ile 6 yıl süren bir evlilik yaşamıştı. İzer’in yeni ilişkisi ve romantik teklifi, magazin dünyasında yeniden konuşulmaya başladı.