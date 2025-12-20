Son Mühür/Merve Turan- TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Taşacak Bu Deniz” dizisiyle ilgili sosyal medyada dolaşan haberler gündeme geldi. Karadeniz temalı projelerdeki başarılı performanslarıyla tanınan oyuncu Öykü Gürman’ın dizinin kadrosuna katılacağı yönündeki iddialar, ünlü isim tarafından yalanlandı.

Sosyal medya hamlesi söylentileri güçlendirdi

Dizinin öne çıkan oyuncularından Ava Yaman’ı sosyal medyada takip etmesi, Gürman’ın projede yer alacağına dair spekülasyonları artırmıştı. Bu durum, hayranlar arasında çeşitli yorumlara yol açtı ve iddiaların sosyal medyada hızla yayılmasına neden oldu.

“Projede yer almıyorum”

Son olarak bir radyo programına konuk olan Öykü Gürman, hakkında çıkan haberleri net bir dille yalanladı. Gürman, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle ilginiz ve sevginiz için teşekkür ederim. Bu güzel ilgi için minnettarım ancak ‘Taşacak Bu Deniz’ dizisinde rol alacağıma dair çıkan haberler doğru değil. Şu anda böyle bir proje içinde yer almıyorum." Öykü Gürman’ın açıklaması, sosyal medyada dolaşan iddiaları resmen sonlandırmış oldu.