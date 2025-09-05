Son Mühür - İngiliz oyuncu Laila Zaidi, geçtiğimiz pazar günü yaşadığı talihsiz bir düşüş sonrası hastaneye kaldırıldı. 31 yaşındaki oyuncu, başının arkasını çarpmasının ardından çift görme, baş dönmesi ve kusma gibi şikâyetlerle karşılaştı.

Açıklama yaptı

Zaidi, Instagram üzerinden hayranlarına seslendi ve mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beni soran ve mesaj atan herkese teşekkür ederim. Pazar günü kötü bir düşme yaşadım ve başımın arkasına çarptım. Başta iyi sandım ama kusma, baş dönmesi ve çift görme sonrası kontrol ettirmeye karar verdim. Doktorlar şiddetli bir beyin sarsıntısı olduğunu söyledi."

Oyuncu, evde dinlenme sürecinde olduğunu belirterek, “Ekran süresini olabildiğince azaltıyorum. Annem de yanımda, benimle ilgileniyor,” ifadelerini kullandı.