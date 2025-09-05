Son Mühür- Uzun süredir televizyon ekranlarında görünmeyen ve yaşamını Paris’te sürdüren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, yaz tatilini dinlenmek yerine çalışarak geçirmeyi tercih etti.

Başrollerini Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz ile paylaştığı “Zeytin Ağacı” dizisinin üçüncü sezon çekimleri için Ayvalık’a gelen Büyüküstün, yoğun set temposunun yanı sıra yeni projelerle de gündemde.

“Dehşet Bey” Prime Video’da

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre ;ünlü oyuncu, 21 Ekim’de Prime Video’da yayınlanacak “Dehşet Bey” filminde rol aldı.

Büyüküstün’ün bu yapımdaki performansı merakla beklenirken, Kasım ayında başlayacak yeni film projesi ise şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

“Sultana” filmi yolda

Kasım ayında çekimlerine başlanacak olan “Sultana” filmi, İstanbul’un ünlü gece kulüplerinden birinde geçen sıra dışı bir hikayeyi sinemaya taşıyacak.

Filmde 7 direk dansçısının yaşamı ve hayalleri konu alınacak. Tuba Büyüküstün, yapımda direk dansçısı "Meral" karakterine hayat verecek.

Hikayeyi değiştiren bir karakter

“Sultana” filminin hikayesi, Belaruslu genç dansçı Anna’nın kulübe gelişiyle başlıyor. Anna’nın gelişi, hem kulübün hem de dansçıların hayatında önemli kırılmalar yaratacak. Büyüküstün’ün canlandıracağı Meral karakteri de bu dönüşümün merkezinde yer alacak.

Kariyerinde cesur bir adım atıyor

Büyüküstün’ün, bugüne kadar canlandırdığı rollere kıyasla çok daha farklı ve iddialı bir karakterle seyirci karşısına çıkacak olması, hem hayranlarını şaşırttı hem de merak uyandırdı. Oyuncunun performansı, şimdiden Türk sinema ve dizi dünyasında konuşulmaya başlandı.