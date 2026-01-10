İstanbul'un gözde semtlerinden biri olan Bebek'te hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Kamuoyunun gündeminde ise bu kez Bebek Otel var. Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri haline gelen Bebek Otel ile ilgili olarka yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Jandarma ekiplerinden geniş kapsamlı operasyon!

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; 200'e yakın jandarma personeli tarafından Bebek Otel'e dev bir baskın düzenlendi. Ekiplere "otelin tamamının tek tek aranması" talimatının verildiği öğrenilirken, jandarma personelinin otelde geniş kapsamlı bir operasyon düzenlediği belirtildi.

Geçtiğimiz dakikalarda başlayan operasyonun halen daha devam ettiği öğrenilirken, baskının gerekçesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sürecin nasıl ilerleyeceğinin ise detayların ortaya çıkmasının ardından belli olması bekleniyor.

