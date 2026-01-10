ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Trump bu kez de hem Venezuela hem de Grönland hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Venezuela konusunda ne dedi?

Venezuela'da son günlerde yaşananlar, Maduro'nun kaçırılması ve operasyon gündemdekini yerini korurken Trump'ın açıklamaları da oldukça ses getirdi. Trump açıklamasında, "Venezuela ile birlikte çalışacağız. Hangi petrol şirketlerinin ülkeye girmesine izin verileceği konusunda kararı biz vereceğiz. Venezuela şimdilik bir müttefik gibi gözüküyor. Böyle olmaya devam edeceklerinden eminim. Rusya'yı ve Çin'i burada görmek istemiyoruz. Onları Grönland'da da görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Grönland konusunda net mesaj!

Grönland'ın geleceği hakkında da konuşan Trump, "Beğenseler de beğenmeseler de Grönland'a bir şeyler yapacağız. 500 yıl önce oraya bir tekne ile indiler diye onların olmuyor." dedi.