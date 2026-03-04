Orta Doğu’da devam eden gerilim Türkiye’yi de etkileyen bir gelişmeye sahne oldu. Öğle saatlerinde İran’dan ateşlendiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Türkiye yönüne ilerlediği belirlendi.

Durumun tespit edilmesinin ardından NATO hava ve füze savunma sistemleri devreye girdi. Doğu Akdeniz’de konuşlu savunma unsurları tarafından angaje edilen mühimmat havada etkisiz hale getirildi.

NATO savunma sistemi devreye girdi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, balistik mühimmatın zamanında müdahale ile imha edildiği belirtildi.

Bakanlık, NATO’ya ait hava ve füze savunma sistemlerinin devreye girerek söz konusu tehdidi Doğu Akdeniz üzerinde etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Hatay’a düşen parçanın kaynağı açıklandı

İmha edilen balistik mühimmatın ardından bazı parçaların Hatay’ın Dörtyol ilçesi çevresine düştüğü tespit edildi. Yetkililer tarafından yapılan incelemede, düşen parçanın tehdit unsuru olan füzeye değil, önleme amacıyla kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlendi.

Yetkililer olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını duyurdu.

İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Yaşanan gelişmenin ardından Ankara’da diplomatik temaslar hız kazandı. İran’ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak yaşanan olayla ilgili Türkiye’nin tepkisi ve güvenlik endişeleri kendisine iletildi.

Diplomatik kaynaklara göre görüşmede Türkiye’nin hava sahası güvenliği konusundaki hassasiyeti vurgulanırken, benzer durumların tekrar yaşanmaması gerektiği ifade edildi.