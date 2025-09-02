Son Mühür- İsrail'in Gazze'deki soykırıma varan katliamlarına karşı çıkan ünlü tarihçi Caroline Finkel, Londra'da gözaltına alındı.

''Osman’ın Rüyası: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 1300 – 1923 kitabının'' yazarı olan Finkel'in İngiltere'nin terörle mücadele yasası kapsamında tutuklandığı ve Ekim ayında hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

''Filistin Eylemi'' adı altında bir örgüt, geçtiğimiz Haziran ayında Oxfordshire'da bulunan bir Kraliyet Hava Kuvvetleri (Royal Air Force - RAF) üssüne girip bir uçağa boya püskürttükten sonra 'terörist' örgütler listesine eklenmişti.

O zamandan beri, çoğunlukla sadece bir pankart taşımaktan başka bir şey yapmayan 700'den fazla kişi Filistin Eylemi'ni desteklediği için tutuklandı.

Şu ana kadar tutuklananların çoğu, üzerinde “Soykırımı reddediyorum. Filistin Eylemi'ni destekliyorum” yazan pankartlar taşıyordu.



Caroline Finkel kimdir?



Caroline, Osmanlı tarihi konusunda uzmanlaşmıştır ve Osman’ın Rüyası: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 1300 – 1923 kitabının yazarıdır.

Orta Doğu tarihi konusunda tanınmış bir uzman olan Caroline, uzun yıllar İstanbul'da yaşamış ve Türkiye ile eski Osmanlı topraklarında geniş çapta seyahat etmiştir. Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'ndan Osmanlı tarihi üzerine doktorası bulunan Finkel, çok sayıda makale yayınlamış ve Osmanlı Türkçesi ile modern Türkçe'nin yanı sıra Macarca, Arapça ve Farsça öğrenmiştir.



Timaş Tarih'ten açıklama...



Timaş Tarih yayınladığı mesajda ''Yazarımız Caroline Finkel (73), Filistin’e destek verdiği ve İsrail’i protesto ettiği gerekçesiyle Londra’da gözaltına alındı. Bir tarihçi olarak gerçekleri dile getirmesi ve zulme karşı duruş sergilemesi, Batı dünyasında adeta suç sayıldı.'' hatırlatmasında bulundu.

