Uşakov, Rossiya devlet kanalına yaptığı açıklamada Putin ile Trump’ın Alaska’da gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasına dair bilgiler verdi. Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Moskova’ya yaptığı ziyaretlerde ele alınan konuların bu görüşmeye temel oluşturduğunu belirten Uşakov, “Witkoff’un özellikle son ziyareti sırasında edinilen her şey Putin ve Trump arasındaki görüşmenin temelini oluşturdu. Liderler ardından nasıl hareket edecekleri konusunda anlaştı” dedi.

ABD ve Rusya çalışmaları sürdürüyor

Hem Rusya hem de ABD tarafının Alaska görüşmesinde ortaya çıkan konuları geliştirmek için çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Uşakov, her iki ülkenin bu çerçevede diğer liderlerle de temaslarda bulunduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilerleme yok

Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Uşakov, görüşmelerin seviyesini yükseltmeye dair somut bir öneri olmadığını vurguladı. Bu konunun önce liderler arasında yapılan telefon görüşmesinde, ardından Alaska’daki zirvede gündeme geldiğini söyledi. Amerikalıların bu başlığı kendi aralarında görüştüklerini ve ilerleyen dönemde öneriler sunacaklarını Kremlin’e ilettiklerini aktardı.

“Üçlü görüşme konusunda anlaşma yok”

Putin ve Trump arasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapılacak olası üçlü ya da ikili bir görüşme konusunda anlaşmaya varılmadığını vurgulayan Uşakov, “Şimdilik basında çıkan haberler tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Putin ve Zelenskiy arasında ya da üçlü bir görüşme için henüz bir uzlaşı sağlanmış değil” ifadelerini kullandı.