Son Mühür / Madencilik sektöründe faaliyet göstermek için 1989’da Kütahya’da kurularak, 1996 yılında Aragonit markası ile yapı kimyasalları üretimine başlayan Derya Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin İzmir Şubesi tarafından Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılması planlanan yeni ünite projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci iptal edildi.

İzmir’in önemli projelerinde iş birliği yapmışlardı

Merkezi Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Türkiye’nin farklı illerinde üretim tesisleriyle faaliyet gösteren Derya Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti., derz dolgusu, tamir harcı ve yapıştırıcı gibi yapı kimyasalları üretimini Aragonit markası altında yürütüyor. Aragonit markası, bugüne kadar İzmir Şehir Hastanesi, Bergama Kleopatra Aquapark, Megapol ve Folkart gibi büyük ölçekli projelerde yer alan uygulamalarıyla biliniyor.

Eksiklikler tespit edildi

Şirketin İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan İzmir Şubesi için hazırladığı kapasite artırımı projesi, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 606 Sokak No:6 adresinde, tapunun 235 ada 12 parselinde yer alan tesiste hayata geçirilmek üzere planlandı. Proje, “Yapı Kimyasalları (Derz Dolgusu, Tamir Harcı, Yapıştırıcı) Üretimi Tesisine Kırma-Eleme Ünitesi İlavesi (200 ton/gün)” başlığıyla ilgili müdürlüğe sunuldu. Söz konusu proje kapsamında hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Yönetmeliği çerçevesinde inceleme ve değerlendirme sürecine alındı. Yapılan incelemelerde, Proje Tanıtım Dosyasında mevzuat kapsamında giderilmesi gereken eksiklikler tespit edildi. Değerlendirme sürecinde, tespit edilen eksikliklerin, ilgili mevzuatta öngörülen 6 aylık süre içerisinde tamamlanmadığı belirlendi. Bu durum üzerine, başvuruya konu projeye ilişkin ÇED sürecinin devam ettirilmemesine karar verildi.

Günlük 200 ton kapasiteli tesis hedefleniyordu

Derya Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İzmir Şubesi tarafından yapılması planlanan proje için yürütülen ÇED süreci, 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 4. fıkrası uyarınca sonlandırılarak iptal edildi. Alınan kararla birlikte, yapı kimyasalları üretim tesisine eklenmesi planlanan ve günlük 200 ton kapasiteli kırma-eleme ünitesine ilişkin ÇED süreci tamamlanmadan sona ermiş oldu.