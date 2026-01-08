Son Mühür/ Emine Kulak- Çiğli Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemin son bölümünde dilek ve temennilere yer verilirken, AK Partili Meclis Üyesi Yeşim Tunca, belediyenin sosyal yardımlar konusundaki performansını eleştirdi.

Tuncer, gazetecilere uygulanan yayın yasağını “Halkın haber alma hakkını kısıtlayan antidemokratik bir uygulama” olarak nitelendirerek, sosyal belediyecilik faaliyetlerinin gerilediğini savundu. Tunca, belediyenin bir yıl içinde sadece 420 aileye yardım ulaştırdığını ve 215 sosyal destek kartı dağıttığını belirterek, bu rakamların Çiğli halkı açısından yetersiz olduğunu ifade etti.

Tartışmaların sertleşmesi üzerine Başkan Yıldız, Tuncer'e gündem dışı konuşmasını hatırlatarak, eleştirilerini daha dikkatli yapmasını istedi. Yıldız, konuşma sırasında, “Emekliyi ekmeğe muhtaç etmişsin” ifadelerini kullanarak, Tuncer'in eleştirilerine karşılık verdi.

Tuncer ise Yıldız’ın sesini yükseltmesine tepki göstererek, “Ben bir bayanım, bu şekilde bana sesinizi yükseltemezsiniz” dedi. Başkan Yıldız, cevaben, “Ben yönetmek için sesimi yükseltiyorum. Siz beni dinlemiyorsunuz. Ayrıca ‘bayan’ değil, ‘kadın’sınız. Bayan bir kadına hakarettir” ifadelerini kullandı.

Toplantı, sosyal yardımlar ve belediyenin hizmet anlayışı üzerine süren sert tartışmalarla sona erdi.