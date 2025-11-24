Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, özellikle kadın tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören ve çeşitli markalara ait kozmetik ürünlerinin satışını gerçekleştiren ulusal bir mağaza zincirine yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimin, hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) hem de sosyal medya platformları üzerinden Bakanlığa iletilen yoğun şikayetler üzerine derhal başlatıldığı duyuruldu.

CİMER ve sosyal medya şikayetleri bakanlığı harekete geçirdi

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketicilerden gelen çok sayıdaki şikayet, Bakanlık birimlerini hızla harekete geçirdi. Şikayetlerin odağında, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin satışının yapıldığı zincir mağazadaki fiyatlandırma uygulamaları yer alıyordu. Tüketicilerin korunması ilkesi çerçevesinde, Bakanlık denetim ekipleri söz konusu mağaza zincirine baskın niteliğinde bir inceleme gerçekleştirdi.

11 ürüne idari para cezası kesildi

Yapılan kapsamlı saha incelemeleri ve evrak kontrolleri sonucunda, mağaza zincirinde satılan toplam 11 farklı kozmetik ürününde fiyat mevzuatına aykırılıklar tespit edildi. Bu aykırılıkların, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil düzenlemelere aykırı olduğu belirlendi. Bakanlık, tespit edilen bu aykırılıklar için ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli idari para cezalarının uygulandığını kamuoyuna duyurdu.

Adil ticaret düzeni vurgusu: Mağduriyete geçit yok

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada, denetim faaliyetlerinin temel amacını bir kez daha yineledi. Bakanlık, tüketicilerin haklarının korunmasını ve piyasalarda adil, şeffaf ve dürüst ticaret düzeninin tesis edilmesini birincil prensip olarak gördüklerini belirtti. Basın Danışmanı Bekir Kaplan, "Vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü haksız ticari uygulamaya karşı, kararlılıkla gereğini yapmaya devam edeceğiz" diyerek, bu tür denetimlerin sektör fark etmeksizin süreceğinin sinyalini verdi.