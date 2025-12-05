Son Mühür- 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte, aile yapısını güçlendirmeyi ve doğum oranlarını artırmayı hedefleyen geniş kapsamlı düzenlemeler hazırlanıyor. Kamuda esnek çalışma modeli, yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği ve çocuk bakım desteklerinin yaygınlaştırılması gibi uygulamalar hayata geçirilmeye başlandı.

Bu çerçevede en merak edilen başlıklardan biri olan doğum ve babalık izinlerine dair çalışmalar da sonuçlandı.

Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

CNN TÜRK’ün aktardığı bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AKP'nin yürüttüğü düzenleme taslağı son aşamaya geldi.

Mevcut uygulamada 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Düzenleme kapsamında annelerin, bebekleri 6 aylık olana kadar işbaşı yapmayacağı ve izin süresinin önemli ölçüde uzatılacağı belirtiliyor.

Teklifin yıl bitmeden Meclis'e sunulması, bütçe görüşmelerinin ardından ise yeni yılın ilk günlerinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Özel sektörde babalık izni eşitleniyor

Yeni düzenleme babaları da yakından ilgilendiriyor. Özel sektörde çalışan babalar hâlihazırda 5 gün olan babalık iznini kullanabiliyor. Taslak düzenlemeyle bu sürenin memurlarla aynı şekilde 10 güne çıkarılması hedefleniyor.

Böylece kamu ve özel sektörde babalık izni eşitlenerek ebeveynlerin ilk günlerdeki bakım sürecine daha aktif katılmaları amaçlanıyor.

Ev kadınlarına yönelik yeni destek modelleri gündemde

Hükümet kaynakları, doğurganlık oranlarındaki düşüşün yalnızca çalışan kadınlarla sınırlı olmadığını, ev kadınları arasında da benzer bir trend bulunduğunu ifade ediyor. Bu nedenle ev kadınlarına yönelik emeklilik imkânı, vergi muafiyeti ve bakım yükünü azaltacak yeni destek modellerinin değerlendirildiği belirtiliyor.

Bu adımların, aile içinde bakım sorumluluğunu taşıyan kadınların sosyal güvenceye erişimini artırmayı ve aile yapısının korunmasına katkı sağlamayı hedeflediği dile getiriliyor.