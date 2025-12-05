Ankara’da ortaya çıkan çocuk istismarı olayı, kamuoyunda büyük infiale yol açtı. 11 yaşındaki engelli bir çocuğun, amcası tarafından yıllarca güvercin kümesinde tutulduğu ortaya çıktı. Belden aşağısı felç olduğu öğrenilen çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından bulundu.

Aile dramı ortaya çıktı

Yapılan incelemede, çocuğun babasının hayatını kaybettiği, annesinin ise başka biriyle evlenip evi terk ettiği belirlendi. Çocuğun bakımını üstlenen amcasının ise onu uzun süre insanlık dışı koşullarda yaşattığı tespit edildi.

Komşuların ihbarı gerçeği ortaya çıkardı

Mahalle sakinlerinin uzun süredir süren şüpheli durumu fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine olay ortaya çıktı.

İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kümeste bulduğu çocuğun sağlık durumunun kontrol altına alındığı bildirildi.

Amca olay yerinden kaçtı

Çocuğu kümeste tuttuğu iddia edilen amca, ekiplerin geldiğini fark edince olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Bakanlık koruma altına aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bulunduktan hemen sonra engelli çocuğu kendi himayesine aldı. Bakanlık, çocuğun güvenli bir ortamda kalması ve gerekli tüm sağlık taramalarının yapılması için sürecin başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada büyük tepki

Olay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. “Ankara Abisi” olarak tanınan sosyal medya fenomeni, çocuğa sahip çıktığını belirterek destek süreçlerinin takip edildiğini açıkladı.

Fenomen, ilgili kurumlarla koordinasyon kurulduğunu ve çocuğun tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti.

Soruşturma devam ediyor

Kamuoyunda tepki yaratan olayla ilgili adli süreç sürerken, yetkililer istismarın tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.